В МЧС рассказали подробности пожара на Потоке в Барнауле

Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем

15 сентября 2020, 16:43, Илья Звягинцев

В МЧС рассказали подробности пожара во дворе на улице Петра Сухова. Сгорела хозпостройка, жилые дома не пострадали.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера около 12:00. На момент прибытия спасателей открытым огнем горела постройка из дерева и газобетона. 

"В связи с угрозой распространения огня были привлечены дополнительные силы. Около получаса потребовалось для ликвидации открытого горения", – рассказали в ведомстве. 

В результате возгорания оказались повреждены стены и перекрытия здания на площади 15 кв.м. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние постройки. По предварительным данным, как и предполагали очевидцы, причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. 

Опасный район. Пожарные борются с огнем на улице Петра Сухова в Барнауле

Опасный район. Пожарные борются с огнем на улице Петра Сухова в Барнауле

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