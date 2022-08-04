В Минобороны допустили причастность США к возникновению COVID-19

В Минобороны РФ допускают причастность программы Агентства США по международному развитию (USAID), связанной с отловом летучих мышей, к возникновению COVID-19. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). С 2009 года агентством финансировалась программа „Предикт“, в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов. Одним из подрядчиков проекта являлась компания „Метабиота“, известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины», — сказал он.

Он добавил, что на роль американских биологов в распространении COVID-19 заставляют и заявления членов американского Конгресса. Так, конгрессмен Джейсон Кроу заявлял об опасности передачи своей ДНК для тестирования частным компаниям, так как «существует вероятность, что результаты тестирования будут проданы третьим лицам» и эта информация может быть использована «для разработки биологического оружия, нацеленного на конкретные группы или отдельных лиц».

Также Кириллов отметил, что институт им. Хопкинса до пандемии COVID-19 проводил учения «Ивент-201», на которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса.