В Минобороны назвали причину серии взрывов в Крыму

В Минобороны РФ рассказали подробности взрывов, произошедших сегодня возле крымского села Новофёдоровка. Как сообщает ТАСС, причиной стала детонация нескольких авиационных боеприпасов.

«В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — заявили в ведомстве.

Напомним, что взрывы произошли на военном аэродроме Саки в Крыму в 15:20 по местному времени. Первоначально советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофёдоровки, однако призвал дожидаться официальной информации.