В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии с участием скорой помощи в Алтайском крае
Для того чтобы транспортировать пострадавших, на место происшествия направили четыре автомобиля
В региональном Минздраве рассказали о состоянии травмированных в аварии с участием скорой помощи на Алтайском крае. Все шесть человек доставлены в ЦГБ Бийска.
По информации министерства, для транспортировки пострадавших на место происшествия направили четыре автомобиля. Все доставленные в больницу находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее в ГИБДД рассказали о том, что водитель скорой помощи двигался в сторону Барнаула и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. Пострадали в аварии шесть человек.
В результате инцидента дорога оказалась перекрыта.