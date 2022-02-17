В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии с участием скорой помощи в Алтайском крае

В региональном Минздраве рассказали о состоянии травмированных в аварии с участием скорой помощи на Алтайском крае. Все шесть человек доставлены в ЦГБ Бийска.

По информации министерства, для транспортировки пострадавших на место происшествия направили четыре автомобиля. Все доставленные в больницу находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее в ГИБДД рассказали о том, что водитель скорой помощи двигался в сторону Барнаула и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. Пострадали в аварии шесть человек.

В результате инцидента дорога оказалась перекрыта.