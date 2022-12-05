В Монголии проходят массовые акции протеста из-за данных о краже угля

В столице Монголии Улан-Баторе проходит многотысячная акция протеста после сообщений о краже угля на сумму 1,8 млрд долларов. Как пишет РИА Новости, толпа собралась перед Дворцом правительства и уже пыталась взять его штурмом.

По неофициальным данным, речь идёт о 6,5 миллиона тонн стоимостью 60 триллионов тугриков. Вследствие этого за первые девять месяцев 2022 года экспорт угля из Монголии подорожал до 6,5 миллиарда долларов, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пекин после обращения Улан-Батора провёл расследование и установил, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объёма, полученного китайской стороной. В итоге были установлены личности причастных к этому делу монгольских политиков, а их имена отправлены премьер-министру республики Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ. В самом Китае же казнили должностных лиц, которые имеют отношение к краже ресурса.

Митинги продолжаются уже третий день и их участники становятся всё более агрессивными. В частности, ряд манифестантов сняли с себя одежду в мороз в знак протеста против растущих цен на сырьевые товары. Как сообщает Telegram-канал Baza, по словам секретаря министерства внутренних дел Монголии П. Сайнзорига, 90% собравшихся на площади составляют студенты. Чиновник сообщил, что в последние несколько часов ситуация выходит за рамки закона и перерастает в насилие.

По сведениям Сайнзорига, четверо полицейских уже получили ранения. Заместитель начальника полиции тем временем сообщает, что протестующие «нападают на объекты под особой госохраной, блокируют улицы, ограничивают право проезда других лиц, нарушают нормальную работу организаций».