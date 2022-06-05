В Москве арестовали подростка, обвиняемого в убийстве дочери замминистра
17-летний молодой человек будет находиться под стражей до августа
5 июня 2022, 18:59
Суд арестовал 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве дочери заместителя министра строительного комплекса Московской области Марата Сибатулина. Об этом в своём Telegram-канале сообщает подмосковная прокуратура.
По данным ведомства, подросток был взят под стражу до 3 августа.
Напомним, 4 июня в Подмосковье нашли убитой дочь Сибатулина. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней.
Ранее в Немчиновский отдел полиции позвонил отчим обвиняемого подростка и сообщил, что привезёт его сам в отдел из больницы имени Юдина. У молодого человека ушиб руки. По предварительной информации, причиной убийства стала ревность.
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