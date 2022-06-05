В Москве арестовали подростка, обвиняемого в убийстве дочери замминистра

Суд арестовал 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве дочери заместителя министра строительного комплекса Московской области Марата Сибатулина. Об этом в своём Telegram-канале сообщает подмосковная прокуратура.

По данным ведомства, подросток был взят под стражу до 3 августа.

Напомним, 4 июня в Подмосковье нашли убитой дочь Сибатулина. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней.

Ранее в Немчиновский отдел полиции позвонил отчим обвиняемого подростка и сообщил, что привезёт его сам в отдел из больницы имени Юдина. У молодого человека ушиб руки. По предварительной информации, причиной убийства стала ревность.