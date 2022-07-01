В Москве мужчина решил помедитировать в бассейне и впал в кому

В московском фитнес-центре мужчина впал в кому из-за того, что решил помедитировать под водой. Об этом сообщает Baza.

«Тренер несколько раз предупредил мужчину, что под водой медитировать не стоит, потому что это может плохо закончиться, но йог был упрямым и стоял на своём. Николай опустился на дно», — сказано в сообщении.

Тренеры почувствовали неладное, когда процесс медитации затянулся. Мужчина долго не всплывал.

Оказалось, что под водой он потерял сознание.

Мужчину подняли со дна и передали врачам. Сейчас он находится в коме.