В Москве мужчина решил помедитировать в бассейне и впал в кому
Тренеры предупреждали йога, что дело может плохо закончиться, но он не прислушался к их словам
1 июля 2022, 17:45, Илья Звягинцев
В московском фитнес-центре мужчина впал в кому из-за того, что решил помедитировать под водой. Об этом сообщает Baza.
«Тренер несколько раз предупредил мужчину, что под водой медитировать не стоит, потому что это может плохо закончиться, но йог был упрямым и стоял на своём. Николай опустился на дно», — сказано в сообщении.
Тренеры почувствовали неладное, когда процесс медитации затянулся. Мужчина долго не всплывал.
Оказалось, что под водой он потерял сознание.
Мужчину подняли со дна и передали врачам. Сейчас он находится в коме.
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