В Москве нашли убитой семью бывшего вице-президента Газпромбанка

По предварительной информации, после убийства экс-банкир покончил с собой

18 апреля 2022, 21:59, Никита Черников

В Москве найдена убитой семья бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, сообщает ТАСС.

Трагедия случилась в квартире жилого дома на Университетском проспекте.

По предварительной версии, экс-банкир застрелил свою супругу и несовершеннолетнюю дочь из пистолета, а затем покончил с собой. Однако следствие рассматривает разные версии произошедшего.

По данным одного из источников агентства, причиной преступления мог стать бытовой конфликт. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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