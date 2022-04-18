В Москве нашли убитой семью бывшего вице-президента Газпромбанка

В Москве найдена убитой семья бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, сообщает ТАСС.

Трагедия случилась в квартире жилого дома на Университетском проспекте.

По предварительной версии, экс-банкир застрелил свою супругу и несовершеннолетнюю дочь из пистолета, а затем покончил с собой. Однако следствие рассматривает разные версии произошедшего.

По данным одного из источников агентства, причиной преступления мог стать бытовой конфликт. Возбуждено уголовное дело об убийстве.