В Москве нашли убитой семью бывшего вице-президента Газпромбанка
По предварительной информации, после убийства экс-банкир покончил с собой
18 апреля 2022, 21:59, Никита Черников
В Москве найдена убитой семья бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, сообщает ТАСС.
Трагедия случилась в квартире жилого дома на Университетском проспекте.
По предварительной версии, экс-банкир застрелил свою супругу и несовершеннолетнюю дочь из пистолета, а затем покончил с собой. Однако следствие рассматривает разные версии произошедшего.
По данным одного из источников агентства, причиной преступления мог стать бытовой конфликт. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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