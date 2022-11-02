В Москве неуправляемый грузовик смял в лепешку автомобиль такси

Неуправляемый самосвал врезался в автомобиль такси в Москве. Об этом рассказали очевидцы в телеграм-канале «112».

Авария произошла в центре города. Грузовик на огромной скорости врезался в автомобиль такси, протащил его до стоящего впереди автобуса и смял легковушку в лепёшку.

В машине такси в тот момент находились два человека: водитель и пассажирка. Они погибли на месте происшествия. Личности погибших уточняются.

На месте работают правоохранители и представители спецслужб.

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