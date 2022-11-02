В Москве неуправляемый грузовик смял в лепешку автомобиль такси

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия

2 ноября 2022, 14:55, Илья Звягинцев

Неуправляемый самосвал врезался в автомобиль такси в Москве. Об этом рассказали очевидцы в телеграм-канале «112».

Авария произошла в центре города. Грузовик на огромной скорости врезался в автомобиль такси, протащил его до стоящего впереди автобуса и смял легковушку в лепёшку.

В машине такси в тот момент находились два человека: водитель и пассажирка. Они погибли на месте происшествия. Личности погибших уточняются.

На месте работают правоохранители и представители спецслужб.

Ранее сообщалось, что 18-летний житель Усть-Коксинского района Республики Алтай предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда человека.

На Алтае пьяные тинейджеры разбились во время ночной езды на мотоцикле

На Алтае пьяные тинейджеры разбились во время ночной езды на мотоцикле

Комментарии
    Новости партнеров