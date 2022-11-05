В Москве пенсионер убил свою жену и расчленил ее тело

В Москве задержали 89-летнего пенсионера, которого подозревают в убийстве жены. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Предполагается, что после совершения убийства мужчина расчленил тело супруги. Очевидцы обнаружили фрагменты тела возле дома на улице Маршала Тухачевского.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали мужчину 1933 года рождения.

Следственный комитет России возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Прокуратура контролирует ход расследования.