В Москве пенсионер убил свою жену и расчленил ее тело

Части тела умершей женщины люди обнаружили возле дома

5 ноября 2022, 21:30, Илья Звягинцев

В Москве задержали 89-летнего пенсионера, которого подозревают в убийстве жены. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Предполагается, что после совершения убийства мужчина расчленил тело супруги. Очевидцы обнаружили фрагменты тела возле дома на улице Маршала Тухачевского.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали мужчину 1933 года рождения.

Следственный комитет России возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Прокуратура контролирует ход расследования.

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