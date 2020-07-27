В Москве в ходе перестрелки правоохранители ликвидировали террориста
Сообщил о возможном преступлении брат убитого
27 июля 2020, 22:31, Илья Звягинцев
Сотрудники ФСБ, МВД и СК пресекли деятельность террористической организации, которая готовила теракт в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Приезжий из Центральной Азии мужчина находился в заброшенных гаражах в Химках. Во время задержания он стал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов и был ликвидирован ответным огнем.
На месте происшествия обнаружили АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одну ручную дистанционную, а при обыске в арендованной квартире нашли доказательства того, что убитый был связан с террористами.
Кроме того, был задержан брат убитого. Он начал подозревать, что с родственником происходит что-то неладное и сообщил об этом в полицию.
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