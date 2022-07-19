В Нижнем Новгороде дом взорвался из-за баллончика с аэрозолью от насекомых

В пятиэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв, в результате которого пострадала стена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за неизвестного вещества. После этого в квартире рухнула межкомнатная перегородка.

«По предварительным данным, в одной из квартир на третьем этаже жилого дома через некоторое время после распыления жителем в своем помещении аэрозоли от насекомых произошел хлопок», — пояснили в прокуратуре.

Из дома эвакуировали 37 человек, включая шестерых детей.

Несущие конструкции не пострадали.