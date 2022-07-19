В Нижнем Новгороде дом взорвался из-за баллончика с аэрозолью от насекомых
В результате происшествия из дома эвакуировали 37 человек, в числе которых шестеро детей
19 июля 2022, 14:14, Илья Звягинцев
В пятиэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв, в результате которого пострадала стена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за неизвестного вещества. После этого в квартире рухнула межкомнатная перегородка.
«По предварительным данным, в одной из квартир на третьем этаже жилого дома через некоторое время после распыления жителем в своем помещении аэрозоли от насекомых произошел хлопок», — пояснили в прокуратуре.
Из дома эвакуировали 37 человек, включая шестерых детей.
Несущие конструкции не пострадали.
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