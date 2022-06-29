В Новоалтайске из окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок

Двухлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа в Новоалтайске, сообщает «Катунь 24» со ссылкой на очевидца.

По данным телеканала, инцидент произошёл 29 июня в районе 8-9 часов утра по адресу ул. Вагоностроительная, 32а. Родители в этот момент спали. Малыша госпитализировали.

Напомним, утром 20 июня из окна четвёртого этажа многоквартирного дома по улице Маяковского в Барнауле выпал двухлетний мальчик.