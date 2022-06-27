В Новоалтайске мужчина сорвал у прохожей цепочку за 100 тысяч рублей

В Новоалтайске полицейские задержали грабителя по горячим следам, который похитил у местной жительницы золотую цепочку с кулоном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как рассказала стражам порядка 37-летняя потерпевшая, украшение неизвестный сорвал в вечернее время на мосту по улице Парижской Коммуны.

«Личность подозреваемого сотрудники уголовного розыска установили быстро. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1970 года рождения. Уже вскоре на одной из улиц по ориентировке он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции», — говорится в сообщении.

Мужчина не стал отрицать свою вину, а также признался, что сдал похищенное в ломбард за 9 тысяч рублей. Потерпевшая при этом заявила, что сумма материального ущерба составила больше 100 тысяч. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабёж»).