В Новоалтайске учеников эвакуировали из школы из-за неизвестного вещества

В Новоалтайске в гимназии № 166 эвакуировали учеников, после того как детям стало плохо, сообщает «Барнаул 22».

Инцидент произошёл примерно в 14 часов дня. На место вызвали несколько бригад скорой помощи.

«Кто-то из учеников распылил неизвестное вещество в мужском туалете, от которого учителям и ученикам стало плохо», — рассказал очевидец.

Более подробная информация пока неизвестна.