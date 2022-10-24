В Новоалтайске учеников эвакуировали из школы из-за неизвестного вещества
На место вызвали несколько бригад скорой помощи
24 октября 2022, 16:27
В Новоалтайске в гимназии № 166 эвакуировали учеников, после того как детям стало плохо, сообщает «Барнаул 22».
Инцидент произошёл примерно в 14 часов дня. На место вызвали несколько бригад скорой помощи.
«Кто-то из учеников распылил неизвестное вещество в мужском туалете, от которого учителям и ученикам стало плохо», — рассказал очевидец.
Более подробная информация пока неизвестна.
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