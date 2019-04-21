В Новосибирске без вести пропала женщина в вязаной шапке
Местонахождение горожанки неизвестно с 19 апреля
21 апреля 2019, 16:49, Роман Кильмяшкин
Пропавшую без вести 32-летнюю женщину последний раз видели в Калининском районе Новосибирска два дня назад – 19 августа 2019 года.
С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".
Горожанка невысокая (165 см), обычного телосложения. У нее русые прямые волосы до плеч и серые глаза.
Она носит черную куртку с капюшоном, джинсы и черные кроссовки. На голове у нее была надета розовая вязаная шапка.
Волонтеры просят неравнодушных граждан, обладающих сведениями о том, где может находиться пропавшая сибирячка, позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 02 (102).
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