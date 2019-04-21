В Новосибирске без вести пропала женщина в вязаной шапке

Пропавшую без вести 32-летнюю женщину последний раз видели в Калининском районе Новосибирска два дня назад – 19 августа 2019 года.

С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

Горожанка невысокая (165 см), обычного телосложения. У нее русые прямые волосы до плеч и серые глаза.

Она носит черную куртку с капюшоном, джинсы и черные кроссовки. На голове у нее была надета розовая вязаная шапка.

Волонтеры просят неравнодушных граждан, обладающих сведениями о том, где может находиться пропавшая сибирячка, позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 02 (102).