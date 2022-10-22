В Новосибирске бывший участковый подрался с соседом из-за спора по поводу парковки

Бывший участковый в Новосибирске долгое время ведёт борьбу с незаконными парковками, а один из споров с соседями закончился дракой. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

По словам мужчины, в квартире его сына в доме № 223 на улице Тургенева живут друзья сына, которые припарковали автомобиль на территории, огороженной тросом.

Бывший участковый отметил, что с подобными парковками он борется давно, а однажды даже спиливал столбы и тросы на глазах у сотрудника ЖКХ.

После того как люди, огородившие территорию, вступили в конфликт с друзьями сына, мужчина вышел, чтобы заступиться за них, а конфликт перерос в драку.

Сам бывший участковый утверждает, что они с оппонентом немного поборолись и дело закончилось грязными коленками, однако второй участник конфликта заявил, что получил вывих руки и разбил голову.

«Это было на придомовой территории. Мы с соседями разделили парковочные места устно. Я приехал как-то раз, а моё место занято. Ребята заехали туда, потому что один из владельцев места потерял замок, и трос был просто накинут», — рассказал второй участник конфликта о его причинах.

Новосибирец добавил, что будет добиваться выселения молодых людей, а также попросит миграционную службу проверить их.

Проверки он намерен запросить и в отношении своего обидчика.