В Новосибирске два человека застряли в горящем здании фирмы по производству матрасов

Серьёзный пожар произошёл в здании фирмы по производству матрасов в Новосибирске. Об этом сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошёл на улице Королёва, 40. Загорелся второй этаж в корпусе 128. На месте происшествия работают восемь единиц пожарной техники, а также четыре единицы спецтехники.

По информации источников, на пятом этаже горящего здания застряли два человека.

Пожарные локализовали возгорание.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае загорелся коттедж в СНТ «Лесная поляна» Первомайского района.

На месте возгорания работали 29 человек и 7 единиц техники.