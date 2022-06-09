В Новосибирске два человека застряли в горящем здании фирмы по производству матрасов
На месте работают восемь единиц пожарной техники и четыре единицы спецтехники
9 июня 2022, 11:31, Илья Звягинцев
Серьёзный пожар произошёл в здании фирмы по производству матрасов в Новосибирске. Об этом сообщает Mash Siberia.
Инцидент произошёл на улице Королёва, 40. Загорелся второй этаж в корпусе 128. На месте происшествия работают восемь единиц пожарной техники, а также четыре единицы спецтехники.
По информации источников, на пятом этаже горящего здания застряли два человека.
Пожарные локализовали возгорание.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае загорелся коттедж в СНТ «Лесная поляна» Первомайского района.
На месте возгорания работали 29 человек и 7 единиц техники.
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