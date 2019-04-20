В Новосибирске эвакуировали людей из задымленного гипермаркета

Воспламенилось оборудование на торговой площадке

20 апреля 2019, 10:38, Роман Кильмяшкин

Посетителей гипермаркета "Лента" экстренно эвакуировали из торгового помещения в связи с задымлением, сообщает Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

Возгорание произошло на одной из касс торговой площадки в Кировском районе Новосибирска.

Возгорание быстро ликвидировали. Его причина выясняется. По одной из версий, розетка на кассе могла не выдержать нагрузки, возникшей из-за подключения к ней холодильного оборудования.

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