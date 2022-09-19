В Новосибирске из-за утечки аммиака на хладокомбинате пострадали восемь человек

В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 54, пишет РИА Новости со ссылкой на данные областного ГУ МЧС.

В ведомстве изданию рассказали, что сообщение об инциденте поступило в 11:36. Всего эвакуировались 300 человек, 8 обратились за медицинской помощью.

«По уточнённой информации, три человека госпитализированы с лёгкой степенью отравления», — сказал представитель ведомства.

Также он отметил, что сотрудники предприятия самостоятельно устранили утечку, которая произошла на втором этаже здания. На месте работает оперативная группа МЧС.