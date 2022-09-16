В Новосибирске карманник украл у девушки телефон, но смилостивился и вернул

В Новосибирске карманник обокрал девушку, но вернул ей украденное. Об этом сообщила сама горожанка в сообществе «Чистая Слобода» во «ВКонтакте».

«Люди, будьте внимательны! В 57-м автобусе ездят воры-карманники! Не смотрите по сторонам, закрывайте сумки!» — написала девушка.

Она отметила, что у неё украли телефон, но вор смилостивился и решил вернуть украденное. При этом обстоятельства возврата горожанка не уточнила.

В комментариях под постом пользователи предположили, что вор увидел, что телефон защищён паролем, расстроился и решил его вернуть.