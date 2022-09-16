В Новосибирске карманник украл у девушки телефон, но смилостивился и вернул
Бдительная горожанка предупредила возможных новых жертв грабителя в социальных сетях
16 сентября 2022, 16:49, Илья Звягинцев
В Новосибирске карманник обокрал девушку, но вернул ей украденное. Об этом сообщила сама горожанка в сообществе «Чистая Слобода» во «ВКонтакте».
«Люди, будьте внимательны! В 57-м автобусе ездят воры-карманники! Не смотрите по сторонам, закрывайте сумки!» — написала девушка.
Она отметила, что у неё украли телефон, но вор смилостивился и решил вернуть украденное. При этом обстоятельства возврата горожанка не уточнила.
В комментариях под постом пользователи предположили, что вор увидел, что телефон защищён паролем, расстроился и решил его вернуть.
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