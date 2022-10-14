В Новосибирске молодожены разнесли номер в гостинице и сбежали, перепрыгнув через забор

В Новосибирске новоиспечённая супружеская пара устроила разгром в номере гостиницы. Об этом на одном из сервисов для отзывов рассказали администраторы заведения.

Девушка посетовала на то, что в гостинице её не пустили в номер, для того чтобы забрать личные вещи, но при этом у администраторов была своя версия событий. По словам представителей заведения, молодая пара буквально разнесла номер, в котором жила.

«Сбежали в прямом смысле из номера, не сдали номер администратору, в номере после себя оставили бильярд, залитый кровью, сломали крышку унитаза, вырвали межкомнатную дверь, перебили посуду, испачкали все тюли кровью, устроили драку на территории, в номере оставили включёнными все электроприборы», — написали в администрации гостиницы.

В компании добавили, что у них есть запись разговора, где пара просит отсрочку на платежи по выплате ущерба.