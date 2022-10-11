В Новосибирске парень на самокате пытался зарезать машину ножом в боковое стекло

Сибирячка рассказала в паблике «Инцидент Новосибирск», как на её автомобиль с криками напал мужчина и несколько раз ударил по стеклу ножом.

«Справа вдоль парковки по проезжей части ехала девушка на самокате, а её спутник уже ждал на пешеходном мосту. Девушка резко повернула налево перед нами и по диагонали поехала к пешеходному мосту. Мы пропустили её, но посигналили, поскольку она создала аварийную ситуацию. Мужчина бросил самокат и с криками побежал за нашей машиной. Подбежал к пассажирской двери справа и, начав выкрикивать угрозы и нецензурную брань, несколько раз нанёс удары по стеклу ножом. Было очень страшно, у него был безумный вид. Отъехав, обнаружили скол на стекле и вызвали полицию», — рассказала местная жительница.

Она также отметила, что в машине ехал её муж, но он не стал связываться с нападавшим, когда увидел у него нож. По её словам, личность мужчины уже установлена.

Ранее на Алтае медведь напугал грибников: подошёл к машине и встал на задние лапы. Ножа у него не было, но люди всё равно предпочли уехать и не связываться со зверем.