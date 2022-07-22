В Новосибирске подростки рассказали о странном мужчине, который приставал к ним в автобусе

В Новосибирске девочки-подростки рассказали о странном мужчине, который приставал к ним в автобусе. Об этом сообщает НДН.Инфо.

В социальных сетях школьницы рассказали о том, что инцидент произошел в автобусе №50. По словам девочек, мужчина пытался узнать у них, где по близости можно искупаться, а также предлагал им купить алкоголь или сигареты. Также незнакомец «неловко касался» их во время разговора.

Также сообщается, что девочки пытались уйти от разговора, но мужчина продолжал следовать за ними.

Водитель автобуса, в котором все происходило, по словам очевидцев, никак не реагировал на происходящее.

Правоохранители уточняют информацию по инциденту.