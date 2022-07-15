В Новосибирске полицейские попали в ДТП. Ранен водитель гражданской машины

В Новосибирске полицейская машина попала в ДТП. Фото: vk.com/act54

В результате аварии полицейской Skoda с хэчбэком Toyota водитель второй машины получил травмы. Его вынесли из разбитого автомобиля и уложили на асфальт. Он в тяжелом состоянии, пишет паблик АСТ-54.

ДТП произошло на пересечении улиц Немировича-Данченко и Лыщинского. О других пострадавших на сообщается.

Напомним, что накануне в Барнауле во время установки светофора врезались два легковых автомобиля.