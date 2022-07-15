В Новосибирске полицейские попали в ДТП. Ранен водитель гражданской машины
15 июля в Новосибирске врезались патрульный автомобиль полиции Skoda Octavia и гражданский хэтчбек Toyota Corolla RunX
15 июля 2022, 13:21
В Новосибирске полицейская машина попала в ДТП. Фото: vk.com/act54
В результате аварии полицейской Skoda с хэчбэком Toyota водитель второй машины получил травмы. Его вынесли из разбитого автомобиля и уложили на асфальт. Он в тяжелом состоянии, пишет паблик АСТ-54.
ДТП произошло на пересечении улиц Немировича-Данченко и Лыщинского. О других пострадавших на сообщается.
Напомним, что накануне в Барнауле во время установки светофора врезались два легковых автомобиля.
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