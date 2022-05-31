В Новосибирске полицейские раскрыли криминальный кол-центр, который обманул почти 300 россиян

В Новосибирске правоохранители расследовали уголовное дело против одного из крупнейших криминальных кол-центров страны, пишет «КП-Новосибирск».

Как рассказал изданию начальник Главного следственного управления ГУ МВД по НСО Дмитрий Ходаков, центр состоял из пяти офисов, которые мошенники регулярно меняли. У них изъяли 250 мобильных телефонов, 370 банковских карт, большое количество компьютеров и ноутбуков.

У каждого оператора при этом, отмечает Ходаков, были данные граждан: ФИО и номера телефонов.

Правоохранитель уточнил, что эти сведения злоумышленники получают из разных источников: нелегально покупают базы клиентов банков, сетевых магазинов (в которых люди оформляют дисконтные карты), у мобильных операторов и в управляющих компаниях.

Впрочем, дело находится на финальной стадии: 14 обвиняемых уже знакомятся с материалами. От их действий пострадало 276 человек.

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Дмитрий Ходаков рассказал, что в Новосибирске также недавно раскрыли ещё один кол-центр, в котором работали 29 человек. Организатор этой схемы снимал квартиры и через объявления искал операторов.

На такие вакансии, как правило, откликаются молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Им даётся инструкция — подробная методичка со всеми фразами и ответами, чтобы обмануть собеседника и вынудить его продиктовать данные банковской карты и коды из SMS.

По словам правоохранителя, убедительности преступникам придаёт и современный софт, который имитирует звуки банков и даже позволяет подделывать телефонные номера на номера реальных банков.

«Доходит до того, что есть зеркальные номера. Могут позвонить потерпевшему как будто с моего рабочего номера. Если потерпевший перезвонит, он, понятно, попадёт на мой номер телефона. Но злоумышленником может использоваться также и ваш телефон. Специальную программу, которую используют через интернет, мы пока отследить не можем», — сказал Дмитрий Ходаков.

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В прокуратуре «КП» также рассказали, что очень часто аферисты не просто звонят, а присылают роботизированные сообщения от якобы имени банков о попытках несанкционированного снятия денег, после получения которых клиенты перезванивают и уже вступают в диалог со злоумышленниками.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, правоохранители советуют придерживаться простейшего правила — никогда не передавать незнакомцам данные карты и пароли из SMS.

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