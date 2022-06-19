В Новосибирске пьяный мужчина сломал нос подростку из-за его внешнего вида

В Новосибирске пьяный мужчина напал на подростка в общественном транспорте. Об этом рассказал сам школьник «КП-Новосибирск».

По его словам, мужчина стал приставать к нему и его друзьям из-за их внешнего вида.

«Он задал вопрос: „Чё как клоуны?“. Я спросил: „Почему?“, и он заявил, что мы, клоуны, не имеем права говорить с ним таким тоном», — сказал 15-летний новосибирец.

Подросток отметил, что он ничем не провоцировал окружающих на агрессивное поведение, а мужчину, по его мнению, могли разозлить его уверенные ответы.

«Когда он предложил выйти на следующей остановке один на один, я отказался, это тоже его взбесило», — добавил школьник.

Кондуктор попросил водителя остановить автобус, пока ситуация не успокоится, а мужчина продолжал угрожать ребёнку.

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На остановке «Улица Покрышкина» он окончательно вышел из себя, забрал у кондуктора деньги за проезд, а перед выходом ударил подростка в лицо и разбил ему очки.

Ребёнок в ответ разбрызгал в лицо агрессивному мужчине перцовый баллончик.

После оказалось, что дебошир сломал мальчику нос. Стёкла от разбитых очков едва не лишили подростка зрения.

Заявление должны передать участковому, но отыскать дебошира будет трудно, потому что никто не успел его сфотографировать.