В Новосибирске рабочий шантажирует клиента суицидом из-за требования вернуть предоплату за ремонт

В Новосибирске ремонтник шантажирует клиента угрозой свести счёты с жизнью из-за просьбы вернуть деньги за несостоявшиеся работы, сообщает «КП-Новосибирск».

Отмечается, что 29-летний предприниматель по имени Андрей продаёт горячую кукурузу в палатках. Весной он захотел расшириться и опубликовал объявление о поиске рабочих, которые построят ему два павильона.

Вскоре ему позвонил некий Данил (имя изменено) и сказал, что его знакомые как раз выполняют подобные работы, а он сам занимается ремонтом и натяжными потолками.

Бизнесмен в итоге решил не только заказать павильоны, но и сделать ремонт у себя дома.

«Данил взял с меня предоплату за павильоны 30 тысяч рублей, за натянутые дома потолки я отдал ему ещё 28 тысяч. Плюс я просил его привезти и установить межкомнатные двери, сделать шкаф — это ещё чуть больше 30 тысяч рублей. Потолки он мне дома натягивал вместе с приятелем целых две недели. Да и то криво. Эти деньги я с него и не прошу. Но потом он вообще пропал. А как же моя предоплата — 60 тысяч рублей за всё остальное?» — рассказал мужчина.

Предприниматель попросил мастера вернуть предоплату, но тот отдал только 20 тысяч, а остальную сумму пообещал вернуть позже, но в течение четырёх месяцев «каждый раз находились отмазки».

В начале лета мастер Данил в ответ на очередной вопрос: «Ну как там с деньгами?» прислал голосовое сообщение, в котором обвинил предпринимателя в доведении до суицида, а также утверждал, что отсидел шесть лет и требовал не разговаривать с ним «за понятия».

«Это ты лично принудил меня к такому концу. Погугли, подумай, что тебе грозит. Статья-то немаленькая. Записка написана, что это ты виноват, что я отошёл в мир иной. И это не понты. Подумай, пожалуйста, что тебе важнее — деньги или твоя жизнь?» — сказал ремонтник в голосовом.

В итоге предприниматель решил больше не связываться с этим человеком. Более того, в соцсетях он разместил пост о злоумышленнике, а возле подъезда (Данил проживает в том же массиве, что и Андрей) расклеил листовки с лицом ремонтника и надписью «Мошенник».

После этого Данил скинул Андрею фото, что якобы уже готовится к самоубийству. При этом предприниматель отметил, что когда он опубликовал пост в соцсетях, ему откликнулись и другие пострадавшие от действий недобросовестного мастера, которые подтвердили, что злоумышленник сидел в тюрьме за мошенничество на 200-300 тысяч рублей.

Теперь предприниматель намерен обратиться в полицию.