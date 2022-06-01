В Новосибирске сгорела православная часовня

В Новосибирске 31 мая случился пожар в недостроенной часовне на территории храма в честь святых Новомучеников и Исповедников. Об этом сообщает «АСТ-54».

Прибывшие на место происшествия огнеборцы локализовали пожар на площади 60 кв. м. Пострадавших нет.

Причины случившегося устанавливаются.

Напомним, поздним вечером 31 мая в Барнауле горел частный жилой дом на улице Партизанской.