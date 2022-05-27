В Новосибирске школьник до потери сознания придушил ребенка из-за «денег-листиков»

В Новосибирске деньги из листвы стали причиной «разборки» школьников. В результате этого конфликта один ребёнок пострадал, сообщает «КП-Новосибирск».

«Сын, ему 11 лет, гулял с друзьями во дворе. Они играли с листиками, которые были у них как деньги. К ним подошли какие-то незнакомые ребята и начали их стравливать между собой», — рассказала мама пострадавшего ребёнка.

После конфликта главный задира обратился за помощью к ребятам постарше. По словам женщины — а все происходящее было зафиксировано на камеру — подросток 13-14 лет подошёл к школьнику и начал душить его, пока ребёнок не потерял сознание.

«Я в этот момент гуляла с младшим сыном на соседней детской площадке. Ко мне прибежал Мишин друг и сказал, что моему сыну плохо. Я побежала к подъезду и увидела, что он плачет. Потом поднял голову и сказал: «Мама, я зубы потерял», — сказала журналистам горожанка.

По словам женщины, оказалось, что падая мальчик ударился лицом о землю и выбил зуб. Еще несколько оказались сколоты. Она уже написала заявление в полицию. Восстановление сломанного зуба обошлось семье в 25 тысяч рублей.