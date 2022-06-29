В Новосибирске судят пенсионера, который убил сына топором

В Новосибирске начали судить 68-летнего Владимира Никифорова, обвиняемого в убийстве родного сына. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Как рассказали изданию в прокуратуре, мотивом преступления послужило «длительное аморальное поведение потерпевшего», который оскорблял родителей, угрожал им, а также воровал у них деньги и вещи.

«В период с 26 по 30 декабря подсудимый взял неустановленный тупой предмет, которым нанёс не менее 22 ударов спящему потерпевшему в область жизненно важных органов», — рассказали в ведомстве.

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В Следственном комитете при этом сообщили, что в качестве орудия мужчина использовал топор, которым нанёс не меньше пяти ударов по голове своему сыну. Затем злоумышленник завернул тело в пакеты и закопал его недалеко от дома на улице Молодёжной в наукограде Кольцово. Труп нашли спустя почти четыре месяца игравшие неподалёку дети.

После этого в отношении Никифирова возбудили уголовное по статье «Убийство». Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Свою вину пожилой мужчина признаёт, а также написал явку с повинной.

На суде пенсионер от своих показаний не отказался. На вопрос журналиста, что стало последней каплей для совершения убийства, он ответил: «Наркотики не надо жрать».