В новосибирской школе переживают за судьбу физрука, у которого на уроке утонула девочка

В Новосибирске следователи выясняют у учителя физкультуры, как во время урока могла захлебнуться ученица второго класса, пишет «КП-Новосибирск».

Напомним, 15 ноября на уроке физкультуры в школьном бассейне обнаружили девочку без сознания, в тяжёлом состоянии её доставили в медучреждение, где она скончалась в реанимации на следующий день.

Родители, ученики и работники школы отмечают, что физрук — очень опытный педагог, и не понимают, как могла произойти трагедия.

«Он 24 года проработал физруком, вырастил не одно поколение ребят в школе. В прошлом году дважды повышал квалификацию и мог даже работать по направлению адаптивной физической культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказали в школе.

Ученики переживают за физрука. По их словам, педагог — опытный, добрый и понимающий учитель, который всегда приходил на помощь.

Издание отмечает, что во время злополучного урока присутствовали медработник и два родителя из класса. Никто из них не заметил, как девочка оказалась на дне. Возможно, она потеряла сознание во время упражнения.

Сейчас школу «проверяют все ответственные службы». По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности».