В окрестностях Бийска нашли тело мужчины, пропавшего в Чемале
Он не выходил на связь с близкими с 4 июля
6 сентября 2022, 16:22
В окрестностях Бийска обнаружили тело 50-летнего Евгения Блинова, который пропал в Чемале два месяца назад. Как сообщает региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина не выходил на связь с 4 июля.
Что стало причиной смерти уроженца Чемала, не уточняется.
Напомним, что 24 августа в Барнауле пропал 13-летний мальчик. По словам родителей, он ушёл в неизвестном направлении и не вернулся.
Через сутки поисковики сообщили, что ребёнка нашли живым. Подробности его исчезновения не разглашались.
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