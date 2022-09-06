В окрестностях Бийска нашли тело мужчины, пропавшего в Чемале

В окрестностях Бийска обнаружили тело 50-летнего Евгения Блинова, который пропал в Чемале два месяца назад. Как сообщает региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина не выходил на связь с 4 июля.

Что стало причиной смерти уроженца Чемала, не уточняется.

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Происшествия В Барнауле пропал 13-летний подросток. Обновлено

Напомним, что 24 августа в Барнауле пропал 13-летний мальчик. По словам родителей, он ушёл в неизвестном направлении и не вернулся.

Через сутки поисковики сообщили, что ребёнка нашли живым. Подробности его исчезновения не разглашались.