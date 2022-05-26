В Омске двое детей погибли после игры с зажигалкой на диване. Об этом сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошёл в многоэтажке в 4-м Амурском проезде, 10. По предварительным данным, двое мальчиков (год и три года) играли с зажигалкой на диване, из-за чего произошёл пожар.

Их мать в это время уходила по делам, а когда вернулась, обнаружила возгорание. Женщина попыталась спасти сыновей и вынесла их из квартиры, но дети к этому моменту уже были мертвы.

Пожар удалось потушить ещё до приезда спасателей. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что частный дом в селе Зудилово по улице Луговой за 15 минут сгорел дотла. В доме проживала семья из трёх человек.