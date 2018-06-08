В Омске профессиональный боец одним ударом отправил подростка в кому

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В Омске разыскивают подозреваемого в жестоком избиении подростка. По данным оперативников, речь идет о профессиональном спортсмене, поскольку несовершеннолетний получил один удар и впал в кому, пишет Life, ссылаясь на СУ СКР по Омской области и портал "СуперОмск".

Инцидент произошел еще 24 мая во дворе одного из жилых домов. Компания школьников отмечала конец учебного года, собралась на лавочке и пела песни под гитару, в том числе с нецензурными словами. В этот момент к подросткам подошел неизвестный, которого возмутило содержание песен, и ударил школьника в челюсть.

Помощник главы СУ СКР по региону Лариса Болдинова отметила, что злоумышленник, вероятно, владеет приемами рукопашного боя, так как подросток с одного удара сразу потерял сознание и упал на землю. "Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, неизвестного мужчину разыскивают", - рассказала она.

Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. В течение нескольких дней он находился в коме. В данный момент его состояние оценивается как тяжёлое, он находится в реанимации.