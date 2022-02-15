В Омской области ребенок украл у мамы деньги, потратил их на игрушки и прятался от полиции за диваном

В Омской области ребёнок украл у мамы деньги, чтобы купить игрушки. От полиции, которая принялась искать его, он спрятался за диваном.

Вечером 14 февраля мать мальчика обратилась в полицию и сообщила о его пропаже. Правоохранители стали искать ребёнка по городу, но найти так и не смогли, но в тот же вечер с карты женщины списали 1700 рублей.

Как сообщает Mash Siberia, соседка семьи рассказала, что видела, как мальчик возвращался домой с пакетом игрушек. Оказалось, что всё это время он прятался от мамы и полицейских за диваном.

Позднее стало известно, что раньше мальчик уже воровал деньги у мамы, но после этого случая он пообещал, что больше не будет так делать.