В отношении погибшего на вулкане новосибирского гида возбудили уголовное дело

Следователи Камчатского края возбудили уголовное дело в отношении гида из Новосибирска Андрея Мищенко, который погиб во время подъема на Ключевскую сопку. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, по версии следствия, к смертельной трагедии привели нарушения в организации и проведении тура с восхождением на Ключевскую сопку на Камчатке.

Напомним, группа путешественников насчитывала 12 человек — десять туристов и два гида. Они отправились в 10-дневный поход 30 августа. 3 сентября при восхождении на Ключевскую Сопку несколько человек упали. 4 сентября сообщалось о шести погибших, однако утром 5 сентября власти Камчатки сообщили ещё о двух умерших. Позднее число погибших выросло до девяти.

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Следователи возбудили в отношении Мищенко, как руководителя и гид-инструктора ООО «Экстрим Тайм», уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).

В настоящее время по поручению следователя коллегами из следственного управления по Новосибирской области проводится комплекс следственных действий: обыск, изъятие документации в туристическом агентстве ООО «Экстрим тайм». В последующем документы будут осмотрены следователями. Следователи СК России проводят следственные действия с директором туристического агентства. Также изучается деятельность фирмы и ее сотрудников.

Напомним, что перед началом подъема на большую высоту двум участникам похода стал плохо. Барнаулец Иван Алабугин повел их вниз, на высоту 3300 метров. В это время остальные туристы отправились покорять вершину.

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Когда спускавшиеся почти дошли до домика, по рации им сообщили, что группа, которая продолжила восхождение, сорвалась. Гид взял спальный мешок и отправился на помощь пострадавшим. Алабугин добрался до места трагедии и оказывал помощь пострадавшим. Сперва погибших было трое, однако через некоторое время умерли еще три туриста. Когда скончался последний пострадавший, Мищенко, Иван вернулся к домику, где его ждали Анастасия и Роман. 6 сентября их забрали с места спасатели.