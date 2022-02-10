В Перми задержали банду подростков, которая занималась избиением закладчиков
Тех, кто "проштрафился" перед работодателем, могли избить, пытать или унизить за небольшие деньги
10 февраля 2022, 16:25
В Перми задержали банду молодых людей, которая “кошмарила” закладчиков. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Молодые люди в даркнете получали заказы от наркоторговцев, перед которыми “проштрафились” закладчики. После этого банда отправлялась наказывать сотрудников.
Молодых людей жестоко избивали и унижали, а всё происходящее записывали на камеру. Позднее видеозаписи оказались в Сети. Также банда могла поджигать двери квартир в подъездах.
Всем участникам преступной группировки грозит от 17 до 20 лет тюрьмы.
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