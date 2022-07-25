В пещере на Алтае нашли два килограмма марихуаны

В Республике Алтай полицейские нашли пакет с наркотическим растением в пещере возле озера, сообщает региональное МВД.

«Обнаружено растительное вещество, принадлежащее 49-летнему жителю Горно-Алтайска, которое хранилось в пещере на берегу Телецкого озера», — рассказали в ведомстве.

Экспертиза установила, что изъятое вещество — марихуана общей массой 1868 граммов.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за «незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».