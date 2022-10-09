В Петербурге человека застрелили во время свадьбы в ресторане

В Санкт-Петербурге мужчина убил человека во время свадьбы в ресторане. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл 8 октября. Между молодыми людьми разгорелся конфликт, который перерос в драку. К ней подключились и другие гости.

В ходе потасовки 31-летний мужчина достал травматический пистолет и не менее пяти раз выстрелил в упор в 26-летнего оппонента.

От полученных травм молодой человек скончался, а стрелявшего задержали правоохранители.

Им оказался безработный житель Москвы.