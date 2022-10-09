В Петербурге человека застрелили во время свадьбы в ресторане
Злоумышленник не менее пяти раз выстрелил в упор в свою жертву
9 октября 2022, 17:12, Илья Звягинцев
В Санкт-Петербурге мужчина убил человека во время свадьбы в ресторане. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошёл 8 октября. Между молодыми людьми разгорелся конфликт, который перерос в драку. К ней подключились и другие гости.
В ходе потасовки 31-летний мужчина достал травматический пистолет и не менее пяти раз выстрелил в упор в 26-летнего оппонента.
От полученных травм молодой человек скончался, а стрелявшего задержали правоохранители.
Им оказался безработный житель Москвы.
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