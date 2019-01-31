В Петербурге эвакуировали сотрудников из головного офиса "ВКонтакте"

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Посетителей и сотрудников Дома Зингера на Невском проспекте в Петербурге, где находится главный офис соцсети "ВКонтакте", эвакуировали в четверг, 31 января. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пиар-директора "ВКонтакте" Дмитрия Лушникова.

"Факт эвакуации подтверждаем", – заявил он, не став уточнять причину.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что спецслужбы не получали вызова по данному адресу. Также собеседник рассказал, что в Петербурге из-за сообщений о минировании в этот день эвакуировали порядка 30 медицинских учреждений, 20 школ и около 10 торговых и бизнес-центров в разных районах Петербурга, включая крупный ТЦ "Стокманн" на Невском проспекте рядом с Московским вокзалом.

Комментария ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области агентству пока получить не удалось.