В Петербурге тиктокер решил проверить полицию и сообщил о бомбах, заложенных в метро

21 декабря в полицию поступили два сообщения о минировании в метро. Об этом пишет "Фонтанка".

Автор одного из сообщений представился именем 17-летнего тиктокера из Москвы, который набрал к зиме уже миллион подписчиков. В своём обращении "минёр" заявил, что хочет проверить сотрудников полиции.

Правоохранители выяснили, что информация оказалась ложной.

Второе сообщение полицейские получили чуть позже. Его автор связал себя с Шамилем Басаевым. Оно также было опровергнуто.

Ранее сообщалось, что утром 10 декабря из новосибирских ТЦ "Галерея", "Континент", "Сан Сити", "Роял парк" и "Сибирский молл" эвакуировали людей. Полицейские получили сообщение о минировании.