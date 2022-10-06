В почве бывшего завода в Бийске нашли запредельное содержание свинца и цинка

Роспотребнадзор и Росприроднадзор провели лабораторные исследования на территории бывшего лакокрасочного завода. Как сообщает «Бийский рабочий», проверка, проведённая по просьбе издания, выявила содержание цинка в образце почвы с южного участка территории — оно превышает гигиенический норматив в 50,5 раза.

Показатель содержания свинца в почве северной части завышен в 45,8 раза.

Ранее местные жители жаловались, что на участке находились многочисленные бочки и другие ёмкости, наполненные неизвестными веществами, — получить доступ к ним мог кто угодно. Пройти на территорию бывшего завода могли все, в том числе и дети.