В подъезде жилого дома зарезали замначальника управления дорог Тамбовской области
Неизвестный несколько раз ударил чиновника ножом в грудь, после чего скрылся с места совершения преступления
В Тамбовской области в подъезде собственного дома убили замначальника областного управления дорог Виктора Вакульчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации ряда местных СМИ, чиновник отправился на работу, но в подъезде его уже ждал неизвестный, который несколько раз ударил Вакульчика в грудь и скрылся с места происшествия.
Соседка вызвала скорую помощь, однако врачи не смогли спасти жизнь чиновника.
На месте происшествия работают представители СК.
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