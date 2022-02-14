В подъезде жилого дома зарезали замначальника управления дорог Тамбовской области

В Тамбовской области в подъезде собственного дома убили замначальника областного управления дорог Виктора Вакульчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации ряда местных СМИ, чиновник отправился на работу, но в подъезде его уже ждал неизвестный, который несколько раз ударил Вакульчика в грудь и скрылся с места происшествия.

Соседка вызвала скорую помощь, однако врачи не смогли спасти жизнь чиновника.

На месте происшествия работают представители СК.

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