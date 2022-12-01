В Подмосковье девушка умерла из-за визита военкома к ее брату

Рейд военкома по поиску уклонистов в Подмосковье привёл к трагическим последствиям. Об этом сообщает «МК».

Участковый вместе с сотрудником военкомата пришёл к молодому человеку, который несколько раз не являлся в военкомат по повестке. Трубку домофона сняла девушка, которая открыла им дверь.

Когда сотрудники поднялись на этаж, они увидели, что 22-летняя девушка лежит на полу, а молодой человек пытается сделать ей искусственное дыхание. Спасти её не удалось.

Как пояснил молодой человек, несколько лет назад у них с сестрой скончалась мама, после чего они стали жить вместе и помогать друг другу. Сестра, по словам мужчины, страдала от проблем с сердцем.

Причиной смерти врачи назвали сердечный приступ.