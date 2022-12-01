В Подмосковье девушка умерла из-за визита военкома к ее брату
Девушка страдала от проблем с сердцем и скончалась от сердечного приступа
Рейд военкома по поиску уклонистов в Подмосковье привёл к трагическим последствиям. Об этом сообщает «МК».
Участковый вместе с сотрудником военкомата пришёл к молодому человеку, который несколько раз не являлся в военкомат по повестке. Трубку домофона сняла девушка, которая открыла им дверь.
Когда сотрудники поднялись на этаж, они увидели, что 22-летняя девушка лежит на полу, а молодой человек пытается сделать ей искусственное дыхание. Спасти её не удалось.
Как пояснил молодой человек, несколько лет назад у них с сестрой скончалась мама, после чего они стали жить вместе и помогать друг другу. Сестра, по словам мужчины, страдала от проблем с сердцем.
Причиной смерти врачи назвали сердечный приступ.