В Подмосковье мужчина застрелил спасателя МЧС во время вскрытия квартиры

В подмосковном Одинцове пенсионер забаррикадировался в квартире в ЖК «Одинцово-1» на Рябиновой улице и открыл стрельбу из ружья по приехавшему на вызов спасателю. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash.

По информации канала, сотрудник МЧС помогал полицейским вскрывать дверь в жильё мужчины, которому потребовалась помощь. Пока спасатель работал с замком, владелец квартиры выстрелил сквозь дверь. Пуля угодила сотруднику МЧС прямо в сердце, мужчина умер до прибытия скорой.

Telegram-канале «112» сообщает, что, по словам соседей пенсионера, мужчина живёт один, его жена умерла много лет назад. Он и раньше стрелял по окнам и вёл себя неадекватно.