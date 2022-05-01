В полиции раскрыли подробности визита спецназа в барнаульское кафе

В Барнауле 13 апреля оперативники уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения провели оперативно-разыскные мероприятия в одном из местных кафе для противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в результате визита в кафе стражи порядка задержали шесть человек и изъяли у них четыре единицы оружия, в том числе пистолет-пулемет и пистолет ТТ.

Уголовное дело возбудили по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

При этом во время операции один из задержанных оказал правоохранителям активное сопротивление, в связи с чем к нему применили физическую силу. За агрессивное поведения ему грозит уголовная ответственность.

«Также на плохое самочувствие пожаловался пожилой хозяин заведения. Прибывшие на место медицинские работники оказали ему помощь в связи с высоким давлением. Госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении.

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Оперативные и следственные мероприятия продолжаются, добавили в полиции.

Ранее Baza сообщила, что спецназовцы ворвались в барнаульское кафе «Азери» и сломали нос и ребра посетителю, а также побили ногами 72-летнего директора. Поводом для визита силовиков, как отмечало издание, стало заявление одного из клиентов заведения, которому должны были вернуть долг, но кредитор пришёл без денег и с ружьём.