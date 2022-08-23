В ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности аварии, которая произошла 22 августа на трассе Бийск — Барнаул в районе Смоленских карьеров. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

ДТП случилось в 16:50 на 10-м километре трассы. По предварительным данным, 27-летний водитель Toyota Carina проезжал нерегулируемый перекрёсток, где не уступил дорогу и столкнулся с машиной Inifiniti QX70 под управлением 59-летнего мужчины.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры автомобиля Inifiniti QX70 — женщины 1948 и 1970 годов рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку.

Напомним, 22 августа 14-летний водитель мопеда пострадал при столкновении с иномаркой в пригороде Барнаула.