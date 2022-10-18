В пригороде Барнаула сняли на видео юного «человека-паука», который лазил по балконам пятиэтажки

В барнаульском посёлке Южном в объектив камеры попал подросток, который лазил по балконной ограде, несмотря на риск сорваться с большой высоты. Об этом рассказал очевидец в паблике «Инцидент Барнаул».

По его словам, непослушного ребёнка он увидел на одной из пятиэтажек в Кубанском проезде.

«Подросток лет 12-ти лез несколько минут по балконной ограде на пятиэтажке, с которой мог сорваться. Так же кричал на мою маму, чтобы та его не снимала: „Не имеете права, я вам разрешения не давал!“» — рассказал горожанин.

Барнаулец выразил надежду, что кто-нибудь узнает на этом видео своего ребёнка и проведёт с ним беседу, «так как подобные увлечения смертельно опасны».