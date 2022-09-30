В Приморье пьяный мужчина устроил дебош в колледже для парикмахеров и угодил в психбольницу
Даже после перемещения в отдел полиции дебошир не успокоился, что привело к вызову врачей
30 сентября 2022, 11:55, Илья Звягинцев
В Приморье пьяный мужчина устроил дебош в колледже парикмахерских искусств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
Дебошир повздорил с подростками, после чего ворвался в здание колледжа и принялся крушить мебель. Он также травмировал двух подростков.
Сотрудники ЧОП вызвали на место происшествия правоохранителей, но даже в отделе полиции мужчина не успокоился и продолжил буянить.
Успокаивать выпившего хулигана пришлось сотрудникам психиатрической больницы.
Пострадавших подростков направили на медицинскую экспертизу.
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