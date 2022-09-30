В Приморье пьяный мужчина устроил дебош в колледже для парикмахеров и угодил в психбольницу

В Приморье пьяный мужчина устроил дебош в колледже парикмахерских искусств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Дебошир повздорил с подростками, после чего ворвался в здание колледжа и принялся крушить мебель. Он также травмировал двух подростков.

Сотрудники ЧОП вызвали на место происшествия правоохранителей, но даже в отделе полиции мужчина не успокоился и продолжил буянить.

Успокаивать выпившего хулигана пришлось сотрудникам психиатрической больницы.

Пострадавших подростков направили на медицинскую экспертизу.